Stanley Cup -mestari Aleksander Barkov yllätti naapurinsa ikimuistoisella tavalla – "Neljältä aamuyöstä"

– Olen maininnut, että Barkov on ollut naapurini noin kymmenen vuotta. No, me muutimme pois muutama kuukausi sitten, ja nyt Florida voitti mestaruuden. Kuka ilmestyy koputtamaan ovelleni neljältä aamuyöstä?? Lord Stanley ja kapteeni itse, Castronovo kirjoittaa julkaisemansa videon yhteydessä.