Aleksandr Ovetshkinissa on puoli, josta kaikki eivät tiedä – siitä puhuu nyt Stanley Cup -voittaja

Millainen mies on Aleksandr Ovetshkin? Omia näkemyksiään venäläisestä jääkiekkoilijasta on nyt kertonut pitkäaikainen NHL-joukkuekaveri Tom Wilson.

Aleksandr Ovetshkinilla on Suomessa maine kiistanalaisena hahmona. Venäläiskiekkoilija perusti vuonna 2017 Vladimir Putinin tukemiseksi perustetun PutinTeam-liikkeen ja mies on yhä pitänyt Instagramin profiilikuvanaan yhteisotoksen Venäjän presidentin kanssa, vaikka maa on hänen johdollaan käynyt vuodesta 2022 brutaalia, täysimittaista hyökkäyssotaa Ukrainassa.

Lue myös: Aleksandr Ovetshkinilta härski väite

Toisaalta Ovetshkin on historiallinen jääkiekkoilija. Hän ohitti viime kaudella itsensä Wayne Gretzkyn NHL:n runkosarjamaaleissa ja nousi kaikkien aikojen maalitykiksi. 39-vuotiaalla venäläishyökkääjällä on nyt plakkarissa 897 osumaa 1 491 NHL:n runkosarjaottelusta.

"Tylsää hetkeä ei tule koskaan"

Tom Wilson (oik.) on pelannut Aleksandr Ovetshkinin joukkuekaverina koko NHL-uransa ajan.James Guillory

Mutta millainen mies Washington Capitalsin kapteeni Ovetshkin on joukkueen parissa?

Kun TSN kysyi Washington Capitalsia koko NHL-uransa ajan, kaudesta 2012–13 lähtien edustaneelta Tom Wilsonilta, kuka joukkuekaveri saa hänet useimmin hymyilemään, kanadalaishyökkääjä vastasi juuri "Ovien".

– Hän ottaa siipiensä suojaan ja hänen ympärillään on hauska olla. Nauramista ei pysty lopettamaan, Wilson sanaili.

31-vuotiaan miehen mukaan venäläisen huumoria on vaikea sanoittaa: se täytyy olla kokemassa.

– Tylsää hetkeä ei ole koskaan. Hän ei ota itseään turhan vakavasti, Wilson kuitenkin jatkoi.

– Hänen kanssaan on hauska mennä hommiin joka päivä.

Tämä ulkopuolisilta pimentoon jäävä puolikin on osa Ovetshkinia.

"Hauskoja, asiallisia ja epäasiallisia juttuja"

Ovetshkinin kanssa yhdessä Stanley Cupin kaudella 2017–18 voittanut Wilson valotti myös, että venäläinen viettää paljon aikaa Instagramissa ja lähettää koko ajan sisältöä netissä. Sitä saavat häneltä "kaikki joukkueessa".

– Hauskoja, asiallisia ja epäasiallisia juttuja.

– Saat paljon hauskoja juttuja.

Voimaa

Dylan Strome (oik.) arvostaa Aleksandr Ovetshkinia.2025 Scott Taetsch

Washington Capitalsin riveihin vuodesta 2021 lähtien kuulunut kanadalaishyökkääjä Dylan Strome, 28, pitää niin ikään Ovetshkinia hauskimpana joukkuekaverinaan. Hän kiteytti, että vuoteen on mahtunut paljon hauskoja hetkiä.

Historiaa tehnyt venäläisjässikkä sai ketjukaverilta myös tunnustusta voimistaan.

– Hän on luultavasti vahvin kaveri, jonka kanssa olen koskaan pelannut, Strome tuumi.