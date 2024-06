Esa Tikkanen sai muhkean summan mestaruussormuksistaan – yksi esine poiki mehevän rahapotin

Tikkanen myi muistoesineitään tiistaina päättyneessä Classic Auctions -huutokaupassa . Suurimman tilin Tikkanen teki New York Rangersin kauden 1993-94 mestaruussormuksestaan. Sormus myytiin 116 203 dollarilla (nykykurssilla 108 670 eurolla).

– Ne on 30 vuotta olleet tuolla meikkipussin pohjalla. Kun tällainen kaveri kysyi, että onko mahdollista, että hän on myynyt aiemminkin muita sormuksia, niin käytiin homma läpi. Päätettiin, että katsotaan, mitä niillä on arvoa, mikä ettei. Mitä ne tuolla meikkipussissa enää tekevät, Tikkanen kertoi.