Mikko Rantanen vain jäävuoren huippu – nämä suomalaistähdet voivat vielä liikahtaa NHL:ssä

NHL:n siirtotakarajan lähestyessä monet suomalaisnimetkin ovat pyörineet siirtospekulaatioissa. Kuumimman siirtonimen Mikko Rantasen takana on useampi suomalaistähti, joka saattaa hyvinkin vaihtaa vielä maisemaa tämän kauden aikana.

Koko NHL:n siirtomarkkinoiden kuumin nimi on Mikko Rantanen. Rantanen kaupattiin jo kerran tällä kaudella Colorado Avalanchesta Carolina Hurricanesiin, mutta suomalaisen supertähden sopimussaaga porisee silti vielä kuumana.

Rantanen, jonka nykyinen sopimus päättyy tähän kauteen, on mediatietojen mukaan saanut Carolinalta jättimäisen jatkosopimustarjouksen. Rantanen ei kuitenkaan tämänhetkisten tietojen mukaan ole vastannut Carolinalle.

Mikäli Rantanen ei kirjoita nimeään sopimuspaperiin ennen ensi viikon perjantaina 7. maaliskuuta sulkeutuvaa siirtorajaa, voi Carolina vielä hyvinkin liikauttaa suomalaisen eteenpäin saadakseen hyvän vastineen.

Rantasen lisäksi siirtohuhuissa on pyörinyt monien aiempienkin vuosien tapaan Philadelphia Flyersin Rasmus Ristolainen. The Athleticin toimittajan Kevin Kurzin mukaan Ristolainen ei kuitenkaan toistaiseksi ole herättänyt muissa seuroissa kovinkaan konkreettista kiinnostusta siirtospekulaatioista huolimatta.

– Minulle on kerrottu, ettei Flyers ole saanut kovinkaan monta puhelua Rasmus Ristolaisesta. Vähemmän kuin he odottivat. On hyvin mahdollista, että Ristolainen pysyy Philadelphiassa, Kurz kirjoittaa X-tilillään.

5,1 miljoonan dollarin vuosisopimuksella pelaavan Ristolaisen diili kattaa vielä kaksi seuraavaakin kautta.

Yksi mielenkiintoinen suomalaisnimi on Utah Hockey Clubissa sivuraiteille ajautunut Matias Maccelli. Viime kaudella Arizonassa 57 tehopistettä nakuttaneen taiturin työnjälki ei ole ollut Utahissa yhtä tehokasta. Maccelli on tehnyt 52 ottelussa 18 tehopistettä.

Viime viikkoina 24-vuotias Maccelli on ajautunut jo kokoonpanon ulkopuolelle. Viisi edellistä Utahin peliä katsomosta käsin seurannut kiekkoälykkö on pelannut edellisen kerran NHL:ssä lähes kolme viikkoa sitten 8. helmikuuta.

Sportsnetin toimittaja Elliotte Friedmanin mukaan Macceli voi vaihtaa hyvinkin maisemaa ennen siirtorajan umpeutumista.

https://www.sportsnet.ca/nhl/article/32-thoughts-what-will-jets-capitals-do-at-the-nhl-trade-deadline/

Viimeisimpänä siirtokeskusteluihin on nostettu myös Montreal Canadiensin Joel Armian nimi. Armian sopimus umpeutuu tämän kauden päätteeksi ja Montreal voi kaupata suomalaiskonkarin, mikäli se saa tästä erinomaisen tarjouksen.

TSN:n toimittajan Pierre LeBrunin mukaan Armiasta ja hänen joukkuetoveristaan Jake Evansista ovat kiinnostuneita ainakin Winnipeg Jets, Toronto Maple Leafs, Edmonton Oilers, New Jersey Devils ja Minnesota Wild.

– Montreal on kertonut seuroille, jotka ovat soitelleet, että meidän ei tarvitse kaupata heitä. Meillä on paljon varausvuoroja uudelleenrakennusta varten. Jos ette ole vakavissanne tarjouksenne suhteen, pidämme heidät mielellämme. Tuo on viesti, jonka Montreal on lähettänyt muille, TSN:n toimittaja Pierre LeBrun kertoo Insider Trading -ohjelmassa.

NHL:n siirtoraja sulkeutuu perjantaina 7. maaliskuuta kello 22.00 Suomen aikaa.