Kiekkotähdille kävi kylmät – Venäjällä raivostuttiin

Floridan mestarijoukkueessa pelasivat venäläiset Sergei Bobrovski , Dmitri Kulikov ja Vladimir Tarasenko . Venäjällä tämä on tulkittu tietoiseksi ratkaisuksi, sillä Venäjä on suljettu ulos kansainvälisistä kilpailuista.

Venäläispelaajat eivät myöskään pääse viemään pokaalia kotimaahansa. Muilla pelaajilla on mahdollisuus tähän. NHL:n varapomo Bill Daly on kertonut, että pokaalin vieminen Venäjälle on kiellettyä, nyt kolmatta vuotta peräkkäin.