Vahvistus tuli: HJK:hon yhdistetyn Vesa Vasaran jatko ratkesi

Veikkausliigaa johtavan FC Interin valmennuskuvioihin tuli selkoa.

Kuten MTV Urheilu kertoi jo aiemmin, Vesa Vasara jatkaa Interin päävalmentajana. Interin ja Vasaran uusi sopimus ulottuu kauteen 2027 asti.

Vasara, 49, on tehnyt Interissä vahvaa jälkeä sen jälkeen, kun hän siirtyi viime kaudeksi seuran peräsimeen. Inter johtaa tällä hetkellä Veikkausliigaa kolmen pisteen erolla ennen KuPSia.

FC Inter Turku Oy:n hallituksen puheenjohtaja Nikolas Håkans näkee jatkosopimuksen merkittävänä askeleena seuran urheilullisen jatkuvuuden kannalta.

– Vesa kanssa asiat ovat sujuneet erittäin hyvin. Hän on osoittanut olevansa erinomainen valmentaja sekä luontainen johtaja, minkä myötä hän on ollut tärkeä lisä seuran urheiluorganisaation kehittämisessä. Päätös tarjota sopimuksen jatkoa oli helppo, Håkans toteaa seuran tiedotteessa.

Vasara jakaa samanlaista viestiä.

– Oli helppo päätös jatkaa Interissä ja tietenkin on tietynlainen kunnianosoitus seuralta, että saan jatkaa töitä. Totta kai paljon töitä on vielä edessä, Vasara aloittaa, jatkaen:

– Syitä, miksi päätös oli helppo, on useampia. Olen kokenut, että olemme arvomaailmaltamme lähellä toisiamme, ja tämä on hyvin avoin työympäristö niin pelaajien, valmentajien kuin myös seurajohdon suuntaan. Olen saanut myös toteuttaa omia ajatuksiani, mikä on tosi tärkeä asia. Ehkä kuitenkin yksi iso asia oli se, että vaikka nyt viime aikoina on tullut menestystä, kaikki ei alkanut ihan niin hyvin. Ja yleensä silloin, kun ei mene hyvin, paljastuu, minkälaisia oikeasti ollaan. Siinä hetkessä itselleni paljastui se, että Interissä perusasiat ovat kohdillaan. Silloin saatiin tukea urheilupuolella, ja nyt on saatu kantaa sitä hedelmää, kun meihin ja meidän toimintatapoihimme on uskottu. Jatkan erittäin mielelläni töitä. Ymmärrän myös, että tarvitaan vielä paljon kehitystä, jos halutaan oikeasti menestyä tänä vuonna ja myös tulevaisuudessa, Vasara käy läpi.

Vasaraa vietiin tovin ajan huhuissa HJK:n uudeksi päävalmentajaksi. Tämä kuvio ei kuitenkaan toteutunut.

Interin pelit jatkuvat lauantaina, kun se kohtaa vierasottelussa Ilveksen. Veikkausliigan runkosarja päättyy ensi viikolla. Inter kohtaa päätöskierroksella VPS:n.