TPS tiedotti torstaiaamuna käyttävänsä optiojakson päävalmentaja Tommi Miettisen sopimuksessa. Täten Miettisen pesti turkulaisseuran peräsimessä jatkuu kauden 2026–2027 loppuun asti.

Seuran toimitusjohtaja Aki Holma kertoi tiedotteessa luottamusta löytyneen molemmin puolin.

– Jatko kuvastaa luottamusta. On hieno asia, että molemmat osapuolet – seura ja Toma – olivat yhtä mieltä jatkosta. Se osoittaa, että Tepsillä on luottamus Tomaan ja Tomalla luottamus Tepsiin, Holma sanoi seuran tiedotteessa.

– Organisaation näkökulmasta niin meidän urheilujohto kuin päävalmentajakin toimii hyvin yhdessä ja tässä on tapahtunut kehitystä oikeaan suuntaan koko urheilussa. Meillä on tosi paljon töitä edessä, mutta täällä on huippuosaamista sekä hienot olosuhteet ja mahdollisuudet tehdä urheilua.

Myös Rauli Urama jatkaa seurassa urheilujohtajana. Uraman nykyinen määräaikainen sopimus jatkuu vielä kahden kauden ajan ja muuttuu sen jälkeen toistaiseksi voimassa olevaksi.

– Olemme tällä hetkellä haasteiden keskellä. Resursseja on vähennetty ja sopeutustoimia tehty, mutta luottamus urheilun kykyyn tehdä tulosta on vahva. Urama, Tomi Kallio ja Mika Suoraniemi ovat yhdessä juniorijääkiekon kanssa tehneet vuosien ajan määrätietoista työtä pelaajapolkumme kehittämiseksi. Tästä todisteena meillä on suuri määrä pelaajia jotka on kehittyneet Liigaan ja aina NHL-pelaajiksi asti, Holma sanoi.