Aki Riihilahdelta suorat sanat HJK:n kompuroinnista – näin uusi urheilujohtaja kommentoi Toni Korkeakunnaksen tulevaisuutta

Nyt urheilujohtajan tehtävään astuu Vuorinen, jolla on tuntuvasti kokemusta niin urheilujohtajan kuin valmentajankin pesteistä. Hän on toimi VPS:n tavoin valmentajana ja seurajohtajana myös FC Hongassa.

– Tämä on elintärkeä rooli urheiluseurassa. Siinä tehdään koko seuran urheilullista näkymää ja tulevaisuutta koskevia isoja valintoja. Olen niin innoissani ja iloinen, että saimme Petri Vuorisen tasoinen tekijän. Teimme pitkän prosessin ja näimme, että hän on se oikea henkilö meille tähän, Riihilahti kehuu.

– Tässä opetellaan vielä aivan varmasti. Jonkin verran on tullut kokemusta, jota toivottavasti pystyn hyödyntämään. On pidettävä kuitenkin mielessä, että ne ovat olleet erilaisia ympäristöjä missä olen ollut ja minun on ymmärrettävä minkälaisessa ympäristössä olen nyt, ja mitkä ne kehitettävät asiat täällä ovat, Vuorinen sanoo.