SM-liigaseura reagoi siirtoväitteisiin – Leijonat-vahti Niclas Westerholm yhä joukkueen mukana

SaiPa ilmoitti, että Westerholm on yhä joukkueen matkassa, ja että tämä voi pelata SaiPan seuraavassa ottelussa keskiviikkona, mikäli "valmennus niin valitsee".

MTV Urheilun tietojen mukaan Westerholm siirtyy joka tapauksessa tämän kauden jälkeen Kärppiin. Epäselvää on ollut kuitenkin se, että astuuko siirto voimaan jo nyt vai vasta kauden jälkeen.

Kuvio on monimutkainen siksi, koska Kärppien nykyisen maalivahdin Joel Blomqvistin yllä on isoja kysymysmerkkejä. Blomqvist on ollut sivussa joulukuusta lähtien, kun hän sai Tappara-vierasottelussa tärskyn päähänsä.