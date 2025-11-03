Oulun Kärppien maalilla kymmenen ottelua SM-liigassa pelannut Felix Sandström ei jatka seurassa.

Kärpät julkaisi sosiaalisen median kanavissaan kiitosviestin ruotsalaiselle Sandströmille.

Sopimus ulottui alun perin tällä viikolla alkaneeseen marraskuun maaottelutaukoon asti, mutta siinä oli myös optio loppukauden mittaisesta jatkosta.

Sandström hankittiin Ouluun alkukaudesta loukkaantuneen Niklas Rubinin korvaajaksi. Kärppien urheilujohtaja Kimmo Kapanen odottaa Rubinin palaavan pelaavaan kokoonpanoon heti maaottelutauon jälkeen.

– Rubin on harjoitellut joukkueen kanssa nyt viikon ajan ja sitä ennen maalivahtivalmentajan kanssa muutaman viikon. Kuormaa on voitu nostaa vähitellen, Kapanen kertoo MTV Urheilulle.

28-vuotias Sandström voitti pelaamistaan otteluista kolme. Hän torjui Kärppien maalilla vaatimattomalla torjuntaprosentilla 87,36.

