Vähävaraisille jaettava ruoka-apu vähentynyt dramaattisesti – hintojen nousu tuo lisää ihmisiä leipäjonoon

Vähävaraisille jaettava ruoka-apu on vähentynyt ja jaettavien tuotteiden valikoima kaventunut hintojen kallistumisen myötä, kerrotaan STT:lle ruoka-apua jakavista järjestöistä. Esimerkiksi lihaa ei enää tule jaettavaksi juuri ollenkaan, sanoo Tampereen ruoka-avun keskuksen Ruokapankin elintarvikejakelun vastaava Tommi Laine. Ylipäätään jaettavaksi tulevan ruoan määrä on vähentynyt selvästi, Laine kertoo.

Myös Helsingissä Myllypuron elintarvikejakelussa jaettavaksi tuleva ruoka on vähentynyt ja osa tuotteista on karsiutunut minimiin.

Jyväskylässä kaupungin, seurakunnan ja järjestöjen yhteistyössä toteuttama Ruoka-apu Lyydia on toiminut vuoden alusta lähtien. Vaikka toimintaa on takana vasta alle vuosi, on tuotetarjonnassa huomattu muutoksia alkuvuoteen verrattuna.