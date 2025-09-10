Lemmikkien leipäjonoja järjestetään jo useissa kaupungeissa – "Ihmisten elämäntilanteet voivat muuttua nopeasti"

Lemmikkien leipäjonossa halutaan helpottaa vähävaraisten lemmikinomistajien arkea.

Ruokajonot ovat Suomessa kuuluneet katukuvaan 1990-luvun lamasta lähtien. Nykyään apua on saatavilla myös vähävaraisille lemmikinomistajille, kun lemmikkien leipäjonoja järjestetään useissa eri kaupungeissa.

Tapahtumia järjestetään tänä syksynä muun muassa Tampereella torstaina 11. syyskuuta ja Jyväskylässä 30. marraskuuta.

– Lemmikkien leipäjono on lämminhenkinen hyväntekeväisyystapahtuma, jossa jaetaan maksutonta ruoka-apua sitä tarvitseville kissojen ja koirien omistajille. Tavoite on, että tänä vuonna mahdollisimman moni lemmikkiperhe saisi rentouttavammat joulukuun pyhät, Jyväskylän tapahtuma kertoo nettisivuillaan.

Avustukset Jyväskylän tapahtumaan kerätään vapaaehtoisilta. Lahjoittaa voi kissoille ja koirille tarkoitettua kuiva- ja märkäruokaa ja herkkuja, mutta myös rahallisia avustuksia otetaan vastaan.

Tavallisissa ruokajonoissa on ollut kysyntää lemmikinruoalle

Tampereen tapahtuman Pyynikin kirkkopuistossa järjestää seurakunta. Tampereen seurakunnan ruoka-avun Ruokapankin toiminnanjohtaja Marja Palkonen kertoo tiedotteessa koiran- ja kissanruoalle olleen kysyntää tavallisissa ruokajaoissa.

– Meiltä kysytään usein koiran- ja kissanruokaa, mutta emme ole voineet niitä tavallisiin ruokajakoihin toimittaa. On hienoa, että nyt juhlavuoden kunniaksi voimme tarjota tällaisen mahdollisuuden, Palkonen sanoo tiedotteessa.

Ruokapankki täyttää tänä vuonna 30 vuotta.

"Tärkeä perheenjäsen"

Ruoka-avun kautta pyritään helpottamaan vähävaraisten arkea. Moni joutuu tinkimään omasta ruuastaan voidakseen huolehtia lemmikistään.

– Lemmikki on monille tärkeä perheenjäsen, josta halutaan pitää huolta. Ihmisten elämäntilanteet voivat muuttua nopeasti: koira on voinut tulla perheeseen pentuna ja vuosia myöhemmin perheen talous on heikentynyt esimerkiksi työttömyyden, avioeron tai sairauden vuoksi. Rakasta perheenjäsentä ei silti ymmärrettävästi laiteta pois, Palkonen sanoo.

Helsingissä lemmikkien leipäjonoja on järjestänyt Rekku Rescue ry.

