Korona pidensi ruokajonoja, ja kertomukset ovat lohduttomia: "Olen täällä, koska viimeiset rahani ovat tässä"

Helsingin Kalliossa ruoka-apua jakavan Hurstin Valinnan varatoiminnanjohtaja Heikki Hursti kertoo, että korona on näkynyt ruokajonoissa. Koronan vuoksi ihmisiä ei voi päästää sisälle hakemaan ruokaa, vaan ruokaa jaetaan pihalla.

– On tämä tilanne aika järkyttävä, Hursti sanoo.

Korona on vaikuttanut ruoka-avun käytännönjärjestelyihin monella tapaa. Ruokakasseja on kevään aikana pakattu valmiiksi ja viety paikkoihin, joista ihmiset voivat niitä noutaa.

Hurstin mielestä on huolestuttavaa, että kevään aikana ruokajonoihin on tullut uusia ihmisiä. Ruokaa ovat tulleet hakemaan muun muassa opiskelijat.

– Siellä on käynyt ihmisiä, joista voisi esimerkiksi vaatetuksen perusteella päätellä, että heillä menee hyvin. Yleistä kuitenkin on, että lomautuksen jälkeen on joutunut työttömäksi eikä säästöjäkään enää ole. Tällaisessa tilanteessa täytyy lähteä liikkeelle hakemaan jostakin ruokaa.