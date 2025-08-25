THL:n pysäyttävä luku: Lapsiköyhyys kasvaa odotettua enemmän

THL:n tuoreet laskelmat tarkentavat kuvaa sosiaaliturvaleikkauksien vaikutuksista suomalaisiin.
Petteri Orpon (kok.) hallituksen leikkaukset sosiaaliturvaan lisäävät pienituloisten määrää Suomessa aiemmin arvioitua enemmän.
Näin kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), joka on tarkentanut laskelmiaan leikkausten vaikutuksista.
Laitoksen mukaan pienituloisten määrä kasvaa vuosien 2024–2025 leikkausten takia noin 110 000 ihmisellä, joista lapsia on 27 000.
Aiemman arvion mukaan pienituloisten määrä kasvoi vajaalla 100 000 ihmisellä, joista lapsia oli 13 000.
Köyhyysrajan alle joutuvien lasten määrä on siis uuden laskelman mukaan yli kaksi kertaa suurempi kuin aiemmin arvioitiin.
Euroopan komission alaisen Eurostatin määritelmän mukaan pienituloisia ovat ne, joiden tulot ovat alle 60 prosenttia kansallisesta mediaanitulosta.
Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2023 yksin asuvien pienituloisuusraja oli noin 1 470 euroa kuukaudessa.
