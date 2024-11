Vaasasta kajahti hätähuuto – Sport-fanien vahva reagointi julki

Sport kertoi viime viikolla , että seura tarvitsee peräti 200 000 euron lisärahoituksen marraskuun loppuun mennessä, tai Liiga-kiekko on vaarassa kadota Vaasasta.

Nyt seura tiedottaa , että hätähuuto on saanut aikaan positiivisen vireen. Osakeannin aikana on merkitty lähes 250 uutta osaketta. Lisäksi viikonvaihteen kotiottelussa Sport teki kauden yleisöennätyksensä.

Sport-fanit ja muu seurayhteisö on reagoinut hätähuutoon reippaalla kädellä. Ulostulon jälkeisissä kotiotteluissa Sportin fanikaupan myynti on räjähtänyt lähes kolminkertaiseksi.

– Ihmisten ja yritysten tuki on näkynyt kaikilla osa-alueilla. Osakkeiden merkinnästä aina fanituotteisiin ja lipunmyyntiin saakka. Nöyrä kiitos niin yksityisille kuin yrityskentän kotkasydämille, jotka ovat jo osoittaneet tukensa tässä vaikeassa ajassa. Näkymä on toiveikas, mutta samaan aikaan paljon on vielä edessä, Sportin toimitusjohtaja Jonne Kemppainen kiittelee.