Pysäyttävä paljastus SaiPa-kulisseista – vääjäämätön katastrofi vältettiin todella täpärästi: "Muutaman tunnin päässä"

SaiPan peli kulkee juuri nyt poikkeuksellisen hyvin, kun sitä vertaa viime vuosien konttaamiseen. Joukkue on sarjassa huimalla tavalla viidentenä. Takana on neljän ottelun voittoputki, joka sai viimeisimmän lukunsa perjantaina, kun Pelicans kaatui Kisapuistossa maalein 3–1.

– He pelastivat tämän seuran. Siellä on laaja joukko paljon eri alan osaamista. Myös uusitusta hallituksesta löytyy paljon osaamista. Sieltä tulee paljon tukea arkityöhön, Valkeapää kiittelee.

SaiPan kotiotteluissa on käynyt noin 700 ihmistä enemmän per peli kuin viime vuonna samaan aikaan. Yleisökeskiarvo on tässä vaiheessa varsin mainio 3 444.

– Jos verrataan vuoden takaiseen (taloustilanteeseen), niin on siinä iso ero. Pääomaa on tullut sisään. Alkukausi on ollut positiivinen. Kausikortteja on mennyt budjetoitua enemmän. Paremmassa asennossa, mutta edelleen on tiukkaa, Valkeapää päättää.