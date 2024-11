Törkeä episodi – SM-liigaseuran ympärillä roihahti rumasti: "Tapan sut"

Hyyryläisen mukaan tapauksen toisen kannattajaryhmän, Viikinkiveljien, kanssa on ollut suukopua ja "episodeja" aiemminkin, mutta niistä ei ole haluttu nostaa äläkkää.

– Nyt meni liian pitkälle tuo homma. Meillä on paljon kannattajia, joilla on sairauksia tai vammautumisia. Tuollainen huutelu saattaa mennä aika syvällekin, Hyyryläinen avaa.

– Molempia kannattajaryhmiä tarvitaan, tämä on pieni kaupunki. Kiusaamishuutelut pois, niin eiköhän tästä tule hyvä, Hyyryläinen sanoo.

SarvisClubin puheenjohtajan mukaan Jukurit on ottanut tapauksen tosissaan ja käynyt tapahtumista vuoropuhelua Hyyryläisen edustaman ryhmän kanssa.

Jukureilla tilannekuva tapahtuneesta

Jukurien turvallisuuspäällikkö Mikko Romo vahvistaa MTV Urheilulle, että lauantain kotiottelussa kannattajapäädyssä on tapahtunut ylilyöntejä.

– Siellä on tullut pahan mielen ilmauksia. Olemme käyneet keskustelua ryhmittymien kanssa asiaan liittyen ja ilmaisseet seuran kannan aiheeseen. Nyt mennään eteenpäin hyvillä mielin. Totta kai halutaan halliin tunnetta, mutta sen hallin pitää olla kaikille turvallinen, Romo sanoo.

Tässä on kuitenkin nyt jonkinlainen raja ylitetty?

– En ota tällaisiin kantaa sen tarkemmin. Näihin on sitten omat prosessinsa tarvittaessa toisilla foorumeilla.

Jukurien alkukausi on ollut varovasti sanoen heikko. Joukkue on SM-liigassa viimeisenä. Matkaa seuraavana keikkuvaan HPK:hon on jo kahdeksan pistettä. Romo uskoo, että katsomon ylilyönnit ovat tulosta heikosta urheilullisesta menestyksestä.