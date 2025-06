Petteri Rimpinen poimittiin vihdoin NHL-varaustilaisuudessa

Petteri Rimpisen nimi kajahti vihdoin ja viimein NHL:n varaustilaisuudessa, kun Los Angeles Kings nappasi suomalaistorjujan viidennellä kierroksella.

Kings nappasi Rimpisen vuorolla 152.

Rimpinen, 19, sivuutettiin viime kesän varaustilaisuudessa. Hän esiintyi kuitenkin vakuuttavasti syksyllä SM-liigaseura Kiekko-Espoon maalilla sekä vuodenvaihteen nuorten MM-kisoissa (7 ottelua, torjuntaprosentti 93,3).

– Suomella ei ollut niin taidokas joukkue jalkeilla, mitä sillä on ollut aiempina vuosina. Mitä he tekivät? Nojasivat Rimpiseen. He ylsivät aina finaaliin asti ja tämä kaveri oli mahtava tuossa turnauksessa. Hän meinasi vielä ryöstää finaalin heille, asiantuntija Sam Cosentino sanoi NHL Networkin lähetyksessä, jatkaen:

– Rakastan tätä varausta, Cosentino hehkutti Kingsin valintaa.

Ennen Rimpistä suomalaisista varattiin Ässien puolustaja Lasse Boelius (Anaheim Ducks, 2. kierros, #60), Tapparan hyökkääjä Benjamin Rautiainen (Tampa Bay Lightning, 4. kierros, #108), Frölundan hyökkääjä Max Westergård (Philadelphia Flyers, 5. kierros, #132) ja hyökkääjä Atte Joki (Dallas Stars, 5. kierros, #146). Heistä Rautiaista jahdattiin nälkäisesti, sillä Lightning nappasi kyseisen varausvuoron Boston Bruinsilta. Vaihdossa Bruins sai Lightningin kesän 2026 NHL-varaustilaisuuden neljännen kierroksen varausoikeuden.

Jos kärkivarausten perusteella vertailee, suomalaisten kannalta tilaisuuden anti oli heikointa lähes 20 vuoteen. Edellisen kerran ensimmäinen suomalainen varattiin näin myöhäisessä vaiheessa kesällä 2008, kun St. Louis Blues poimi Jori Lehterän vuorolla 65.