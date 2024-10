Vaasan Sport isossa ahdingossa: "Tarvitaan puoli miljoonaa euroa"

– Taloustilanne vaatii marraskuun loppuun mennessä 200 000 euron lisärahoitusta, jonka vuoksi osakeanti on aukaistu.

Tavoite on saada velkajärjestelyjen kautta kestävämpi pohja seuran taloudelle.

Sport hakee säästöjä velkajärjestelyjen lisäksi korkean kulurakenteen pienentämisellä. Erityisesti hallin käyttökustannuksia tarkastellaan. Vaasalaisseura on tehnyt jo viime kauden jälkeen muutoksia henkilöstössä, mikä on tuonut säästöjä. Sen lisäksi yhteistyökumppanimyynti on piristynyt edellisvuoteen nähden, mutta nämä keinot eivät ole riittäneet vakauttamaan seuran taloutta.