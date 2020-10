Vaasan koronakaaos ruuhkautti testauspuhelimet – flunssan oireista kärsivä Tapio, 21, odotti ajanvaraukseen tunteja: "Eihän tässä ole järjen häivääkään"

"Odottamiseen täytyy varautua"

– Odottamiseen täytyy varautua. Kaikki ovat niin peloissaan tavallaan ja haluavat päästä testiin, eli paljon on kyllä jonoa ajanvarauksiinkin. Testit yritetään hoitaa parissa päivässä, mutta nyt pitää odotella aikoja tosi kauan. Testiin tulijoita on päivittäin ihan älytön määrä.

Neljän seinän sisällä sunnuntaista asti

– Täällä on yli tuhat ihmistä määrätty karanteeniin, ja tänään ilmoitettiin yli 50 uudesta tartunnasta. Testattuja on melkein 600 päivässä. Se on 60 000 asukkaan kaupungissa aika paljon.