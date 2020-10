– Tällä hetkellä meillä on runsaat 200 ihmistä erityksissä eli todettuna positiiviseksi viimeisten kahden viikon aikana. Näistä suurin osa ajoittuu viime viikonloppuun. Karanteenissa on tai karanteenipäätöstä odottaa 1 100 ihmistä.

– Tämä varmasti osaltaan johtuu siitä, että suurin osa tapauksista on alle 25-vuotiailla nuorilla aikuisilla, joiden riski kehittää vaikeamuotoisempi tauti on ylipäätään merkittävästi vanhempaa väestöä pienempi, Kaukoranta sanoo.

Koronavilkku on paljastanut ryhmäaltistuksen

– Koronavilkusta on ollut suurta hyötyä. Tämän viikon aikana on tullut jo muutamia varsin hyödyllisiä löydöksiä ja ilmoituksia, jotka ovat johtaneet karanteeniin tai omaehtoiseen terveydentilan valvontaan.

Koronavilkun hälytys arvioidaan tapauskohtaisesti

– He voivat ottaa yhteyttä terveyskeskukseen ja kertoa hälytyksestä, koska voi olla, että haastattelulla selviää, että kyseessä on jokin sellainen paikka, jossa koronaviruspositiivisia on ollut aikaisemmin ja silloin tarkkailun merkitys on sitäkin suurempi.