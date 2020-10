Korona leviää nyt kiihtyvällä tahdilla monessa sairaanhoitopiirissä – Hus-johtaja ei usko Uudenmaan rajaamiseen: "Ei selvää hyötyä"

Tämänhetkinen tilanne eri puolilla Suomea vaihtelee suuresti. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen määritelmän mukaan tarkasteltuna ainakin kolmetoista sairaanhoitopiiriä olisi nyt koronan kiihtymisvaiheessa. Selkeästi kartalta erottuu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, jossa tartuntojen ilmaantuvuusluku 100 000 asukasta kohden kahden viikon aikana on tällä hetkellä 50,9.

– Leviämisvaiheelle kriteereinä ovat myös, että sairaanhoidon tarve on selkeästi lisääntymässä ja näytteistä positiivisia on yli 2 prosenttia. Viime viikolla positiivisten näytteiden määrä on pyörinyt siellä 1,7 tai 1,8 prosentissa. Sairaalahoidon tarve ei ole vielä merkittävästi lisääntynyt, eli käsitykseni mukaan Uudellamaalla täyttyvät lähinnä valtioneuvoston kiihtymisvaiheen kriteerit, Lehtonen toteaa.