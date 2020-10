Vaasan pahentuvassa koronatilanteessa käänne: Sairastuneet liikkuneet laajasti kaupungissa – oletko vieraillut näissä paikoissa?

Koronavirustartuntoja on kaupungin tiedotteen mukaan todettu henkilöillä, jotka on asioineet Vaasassa Wasa Sports Clubilla 28., 29. ja 30.9. kello 18-19.30, ravintola Cotton Clubilla 30.9. kello 12-12.30 ja opiskelleet Vaasan yliopiston hiljaisessa lukusalissa 28., 29. ja 30.9. vaihdellen kello 8-17 välisinä aikoina.

Tartunnan saaneet on asetettu eristykseen ja he ovat kotihoidossa. Terveysviranomaiset kontaktoivat todettujen tautitapausten altistamia henkilöitä ja heidät on jo asetettu tai asetetaan karanteeniin.