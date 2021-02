Kotimaan epidemiatilanne on viime viikkoina pahentunut kaikilla lääketieteellisillä mittareilla mitattuna – havaittavissa on myös lohdullinen yksityiskohta

Aikavälillä 10.–24. helmikuuta sairaalahoidossa olevien covid-19-potilaiden määrä on lisääntynyt 75 potilaalla. Eilen keskiviikkona heitä oli 193.

Kuopion yliopistosairaalan yhteydessä olevan tehohoidon koordinaatiokeskuksen tilastoista näkyy, että uusia potilaita on joutunut tehohoitoon kiihtyvää tahtia.

Tehohoitokapasiteettia maassa on hänen mukaansa kuitenkin riittävästi.

Laajat tartuntaketjut jäävät kytemään

Tämä ilmiö on näkynyt esimerkiksi Vaasan sairaanhoitopiirissä.

– Tähän on puututtava, jotta koko maan epidemiatilanne ei salakavalasti muutu sellaiseksi, että terveydenhuolto ei kestä kuormitusta tai tartunnanjäljitys ei pysy mukana tahdissa.

Mitä jäljityksessä selvisi?

Karanteeniin viikolla 7 asetettiin yli 11 000 henkilöä. Tämä on 2 700 henkilöä enemmän kuin edellisellä viikolla.

Erityisesti Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella koronavirusepidemiatilanne on heikentynyt viime viikkoina. Tautitapausten ilmaantuvuus on kasvanut myös yhdeksällä muulla alueella kahden viimeisen viikon aikana. Ilmaantuvuus sen sijaan laski tai pysyi samana 11 sairaanhoitopiirin alueella.

Usean sairaanhoitopiirin alueella on raportoitu joukkoaltistumisia, joista on käynnistynyt tartuntaketjuja. Koronavirustapausten ilmaantuvuus on noussut esimerkiksi Satakunnan Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan sairaanhoitopiireissä sekä Ahvenenmaalla moninkertaiseksi viikolla 7 verrattuna edelliseen viikkoon.