Vaarallinen pysäköinti lisääntyi, siirrettyjen ajoneuvojen määrä tuplaantui – näin lumikaaos sekoitti pääkaupunkiseudun pysäköinnin: "Pysäköinninvalvojat ovat antaneet enemmän siimaa"

Vantaalla lähisiirrot, eli niin kutsuttu "dominopeli" on myös vaatinut pysäköinninvalvojien läsnäoloa, mikä on pois itse pysäköinninvalvonnasta. Kun autoja siirretään, kadut putsataan ja autot palautetaan paikoilleen, pysäköinninvalvojien kuuluu olla läsnä avustamassa siirrossa.

– Lähtökohtaisesti pysäköinninvalvojat ovat antaneet enemmän siimaa, eikä virheisiin olla puututtu niin terhakkaasti, jos on nähty, että on tällainen lumen aiheuttama hankala tilanne, kertoo Vantaan kaupungin valvontaesimies Ari Piipponen.

Lumen aiheuttamiin näköesteisiin vedotaan usein

– Yksi on se, että ei olla lumisateessa nähty liikennemerkkiä. Toinen aika suosittu vetoomus liittyy siihen, ettei kadussa olla nähty mitään maalauksia. Ei niitä talvella voi nähdäkään, mutta usein liikennemerkillä on merkitty se, miten alueella pysäköidään, Piipponen vinkkaa.

– Jos lumi on onnistunut peittämään liikennemerkin. Silloin se ei ole luettavissa, ja oikaisuvaatimuksen tekijä on voinut vedota siihen. Se menee usein huomautukseksi, Piipponen kertoo.

"Vihoviimeinen virhe" yleistyy lumen määrän kasvaessa

– Tavallaan syy on havaittavissa: Jos kadulta on kadonnut pari pysäköintipaikkaa siksi, että niiden paikalle on kasattu lunta, niin sitten mielletään että ainoat mahdolliset pysäköintipaikat on suojatien edessä tai päällä. Mutta sehän on ihan vihoviimeinen virhe, joka pitäisi tehdä, Uski muistuttaa.