Pakkanen on huurtanut Suomen etelää myöten viime öinä. Humpsahtiko talvi siis todenteolla Suomeen?

– Ei välttämättä, mutta kyllä siellä kylmä on, meteorologi Jenna Salminen vastasi MTV:n Huomenta Suomessa sunnuntaina.

Lauantain kolarisuma todisti, kuinka konstikkaat ajo-olosuhteet Suomeen ovat iskeneet. Tienpinnat ovat pysyneet liukkaina Suomen eteläosissa, kun taas pilvimatto on pitänyt lämpötilat maan keskiosissa selvästi plussan puolella.

Alkuviikosta Suomi jakautuu kahtia – pohjoisessa on paikoin jopa hyytävää, kun etelässä palataan syksyisempiin tunnelmiin. Jenna Salmisen mukaan Lapissa voidaan mitata jopa yli 10 asteen pakkasia maanantain ja tiistain vastaisena yönä.

Loppuviikosta sää muuttuu epävakaisemmaksi – Lapissa voidaan saada reippaamminkin lunta, mutta loppuviikosta sateiden olomuoto muuttuu vedeksi.

Ihan vielä ei siis voida puhua talven tulosta Suomeen. Mutta kuukausiennusteen mukaan ainakaan Lapissa ei tarvitse kauaa odottaa.

– Kuun lopussa selvästi viilenee Lapissa, että menee termisen talven puolelle, Salminen sanoo.

Salmisen mukaan termisen talven alkamisajankohtien vaihteluväli on suuri: Lapissa syys-marraskuussa ja maan keskiosissa loka-joulukuussa: Etelässä terminen talvi voi alkaa vasta ensi vuoden puolella.

Juontaja Lore Backman yritti tiristää Salmiselta kysymyksen, jota moni jouluna miettii, mutta vastaus oli vielä tämä:

– Ei vielä pystytä sanomaan, kuinka luminen joulu on.

2:16 Joko se talvi tästä alkoi? – Ei vielä, toteaa meteorologi Jenna Salminen