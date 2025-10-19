Pakkanen on huurtanut Suomen etelää myöten viime öinä. Humpsahtiko talvi siis todenteolla Suomeen?
– Ei välttämättä, mutta kyllä siellä kylmä on, meteorologi Jenna Salminen vastasi MTV:n Huomenta Suomessa sunnuntaina.
Lauantain kolarisuma todisti, kuinka konstikkaat ajo-olosuhteet Suomeen ovat iskeneet. Tienpinnat ovat pysyneet liukkaina Suomen eteläosissa, kun taas pilvimatto on pitänyt lämpötilat maan keskiosissa selvästi plussan puolella.
Alkuviikosta Suomi jakautuu kahtia – pohjoisessa on paikoin jopa hyytävää, kun etelässä palataan syksyisempiin tunnelmiin. Jenna Salmisen mukaan Lapissa voidaan mitata jopa yli 10 asteen pakkasia maanantain ja tiistain vastaisena yönä.
Loppuviikosta sää muuttuu epävakaisemmaksi – Lapissa voidaan saada reippaamminkin lunta, mutta loppuviikosta sateiden olomuoto muuttuu vedeksi.
Ihan vielä ei siis voida puhua talven tulosta Suomeen. Mutta kuukausiennusteen mukaan ainakaan Lapissa ei tarvitse kauaa odottaa.
– Kuun lopussa selvästi viilenee Lapissa, että menee termisen talven puolelle, Salminen sanoo.
Salmisen mukaan termisen talven alkamisajankohtien vaihteluväli on suuri: Lapissa syys-marraskuussa ja maan keskiosissa loka-joulukuussa: Etelässä terminen talvi voi alkaa vasta ensi vuoden puolella.
Juontaja Lore Backman yritti tiristää Salmiselta kysymyksen, jota moni jouluna miettii, mutta vastaus oli vielä tämä:
– Ei vielä pystytä sanomaan, kuinka luminen joulu on.
2:16Joko se talvi tästä alkoi? – Ei vielä, toteaa meteorologi Jenna Salminen