Liisa Rintaniemi ennustaa aurinkoa, lumisadetta ja lopulta kylmenevää.
Alkuviikko tarjoaa eteläsuomalaisille kauniita ulkoilusäitä. Aurinko paistaa ja on lauhaa.
– Poutaista, aurinkoista ja lämpenevää on tiedossa kylmien öiden jälkeen. Talvisiin keleihin tulee hengähdystauko, sanoo meteorologi Liisa Rintaniemi viitaten viime päivien liukasteluihin eteläisen Suomen liikenteessä.
Alkuviikolla lämpötila on etelässä kymmenen asteen kieppeillä. Pohjois-Suomessa on kylmempää ja mahdollisuus lumisateisiin.
– Keski-Lappiin tupruttaa lunta jo maanantain ja tiistain välisenä yönä. Lunta voi kertyä tiistain aikana maahan viitisen senttiä.
Lue myös: Etlan ennuste: Kasvihuonekaasujen päästöt vähenevät yhä, suurimmat päästöt nyt liikenteestä ja maataloudesta
Kosteaa ja sitten kylmenevää
Torstai tuo mukanaan koko maahan kostean löyhähdyksen.
– Syksyistä, sateista ja pilvistä.
Ensi viikosta on kehkeytymässä kuluvaa viikkoa kylmempi. Nyt on Etelä-Suomea myöten syytä miettiä talvirenkaiden vaihtoa autoon.
Lain mukaan talvirenkaita on käytettävä marraskuun alusta maaliskuun loppuun sään tai kelin niitä edellyttäessä. Erityisesti kitkarenkaat on kätevää vaihtaa hieman ennakkoon ennen pääkallokelejä.