Sankimmat lumisateet osuvat Keski-Lappiin. Ilo pohjoisen lumesta voi jäädä lyhyeksi.
Pohjoisimmassa Lapissa on jo totuttu useamman päivän ajan talvisiin maisemiin, mutta nyt Keski-Lapissa tupruttaa kunnolla lunta.
– Esimerkiksi Nelostiellä Rovaniemellä ajokeli on ollut hyvin luminen. Lunta tulee nyt tiistaina eniten Keski-Lapissa Saariselän korkeudella, kertoo meteorologi Liisa Rintaniemi.
Lunta tulee lisää useampi sentti tiistain ja keskiviikon välisenä yönä. Ilo pohjoisen lumesta jää kuitenkin lyhytaikaiseksi.
– Viimeistään torstain aikana lämmintä ilmaa puskee etelästä Pohjois-Suomeen. Silloin lumet saavat kyytiä pohjoisinta Lappia myöten.
Lue myös: Yksi kuollut tornadon iskettyä Pariisin lähelle
Eteläisessä Suomessa jatketaan useilla lämpöasteilla, eikä yöpakkasia ole näköpiirissä. Loppuviikosta on syytä varautua vesisateisiin.
– Talvirenkaiden vaihtamisen suhteen eteläisessä Suomessa ei ehkä loppuviikon aikana ole akuuttia hätää. Sääennusteita on kuitenkin syytä seurata tarkkaan erityisesti viikonlopun aikana, neuvoo Rintaniemi.