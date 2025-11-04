Ensilumi voi sataa etelässä ensi viikon tiistaina. Katso ennuste videolta!

Meteorologi Markus Mäntykannas kertoo, että kaiken, mitä meteorologit ovat marraskuun säästä sanoneet viime viikolla, voi unohtaa, sillä ennuste on muuttunut niin radikaalisti.

– Ennusteessa on täyskäänne. Talvi tulee, ainakin hetkellisesti.

Suomi on ensi viikolla ajankohtaan nähden selvästi tavanomaista kylmempi. Myös 17. marraskuuta alkavasta viikosta on tulossa "selvästi talvisempi".

Toistaiseksi lämpöä kuitenkin riittää ja keskiviikon vastaisena yönä iso vesisadealue kulkee Suomen yli.

– Tiistai-illasta perjantaihin asti ollaan Helsingissä yötä päivää kymmenessä tai yli kymmenessä asteessa.

Viikonlopun kynnyksellä lammet ja järvet alkavat jäätyä Lapissa, Mäntykannas avaa. Samaan aikaan sadealue kulkee muun Suomen yli.

– Sunnuntaina lunta voi sataa maan keskivaiheilla.

Viikonlopun ja alkuviikon aikana sää kylmenee päivä päivältä eteläisemmässäkin Suomessa, ja tiistaina voi olla luvassa valkoista, jos matalapaine kehittyy Suomen ylle.

– Alkuviikon potentiaaliset sateet ovat etelässäkin silkkaa lunta.