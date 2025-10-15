Ensilunta on odoteltu tänä vuonna tavanomaista pidempään, kertoo Foreca.

Termisen talven alku koittaa osassa Pohjois- ja Keski-Lappia tilastojen valossa jo ennen lokakuun puoliväliä.

Ensilumen määritelmä ei ole Forecan mukaan kuitenkaan tänä vuonna vielä täyttynyt hyvin lämpimän syksyn vuoksi.

Virallisesti ensilumi on satanut silloin, kun kesäaikaan aamuyhdeksän ja talviaikaan aamukahdeksan säähavainnoissa mitataan lumen syvyydeksi vähintään yksi senttimetri.

Viime vuonna tilastoitava ensilumi satoi Enontekiön Kilpisjärvelle 24. syyskuuta. Keskimäärin ensilumi sataakin Forecan mukaan Suomeen syyskuun aikana.

Lumisateita pohjoiseen

Forecan mukaan tilanne saattaa muuttua jo lähipäivinä. Pienet mahdollisuudet ensilumelle on jo torstaiaamuna, jolloin Euroopan keskipitkien ennusteiden keskuksen mukaan lumen syvyys olisi Kilpisjärvellä ja Nuorgamissa sentin luokkaa.

Torstaina ja perjantaina lumikuuroja ennustetaan ajautuvan Lapin pohjoisosaan.

Perjantaiaamuna Kilpisjärvellä ja Nuorgamissa lumen syvyys voi Forecan mukaan ylittää ensilumeen vaadittavan yhden senttimetrin rajan.

Ensi viikolla sää voi Forecan mukaan olla ainakin Lapin pohjoisimmissa osissa jo varsin talvista.

Öisin pakkasta voi olla paikoin jo kymmenisen astetta, ja päivisinkin Pohjois-Lapissa lämpötilat voivat jäädä pakkasen puolelle.

Forecan mukaan on mahdollista, että Kilpisjärven ja Utsjoen seudulle voisi sataa pysyvä lumipeite jo lähiaikoina, mikäli ennusteisiin ei tule merkittäviä muutoksia.

