Vauvan murhasta Lohjalla Uudellamaalla epäillään myös toista henkilöä, Iltalehti kertoo.
Lehden tietojen mukaan lapsen 19-vuotiaan äidin lisäksi henkirikoksesta epäillään naisen 23-vuotiasta avopuolisoa. Lehden tiedossa ei ole, onko rikoksesta epäilty mies vauvan isä.
Epäilty rikos tapahtui poliisin mukaan Lohjalla perjantaina. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus vangitsi naisen murhasta epäiltynä tiistaina.
Poliisin mukaan teossa on suunnitelmallisuuteen viittaavia seikkoja.
Mediatietojen mukaan vangittu nainen oli viime aikoina joutunut velkaongelmiin ja hänellä on oikeudessa vireillä useita velkajuttuja. Naisella ei ole aiempaa rikostaustaa.