Daily Mailin lähteen mukaan Victoria Jonesin ruumiissa ei ollut rikokseen viittaavia vammoja.
Hotellivieras löysi Hollywood-tähti Tommy Lee Jonesin tyttären, näyttelijä Victoria Jonesin, 34, kuolleena kalifornialaisen hotellin käytävältä uudenvuodenpäivänä, kertoo Daily Mail.
Daily Mailin mukaan hotellivieras luuli lattialla maanneen Victorian olleen humalassa ja hälytti hotellin henkilökunnan paikalle. Henkilökunta huomasi näyttelijän olevan tajuton, jolloin nämä alkoivat antaa ensiapua ja kutsuivat paikalle ambulanssin.
Lue myös: Näyttelijä Tommy Lee Jonesin tytär löytyi kuolleena
Ensihoitajat yrittivät elvyttää Victoriaa ennen kuin totesivat tämän kuolleeksi tapahtumapaikalla.
Daily Mailin lähteen mukaan Victorian ruumiissa ei ollut rikokseen viittaavia vammoja, eikä poliisi löytänyt paikalta huumeiden käyttöön liittyviä välineitä. Myöskään itsemurhasta ei ollut merkkejä, lähde kertoo.
Lähteen mukaan on edelleen epäselvää, oliko Victoria hotellin vieras.
Victoria on Tommy Lee Jonesin ja tämän ex-vaimon Kimberlea Cloughleyn lapsi. Victoria työskenteli isänsä tavoin näyttelijänä. Elokuvadebyyttinsä hän teki Men In Black -elokuvan jatko-osassa.