Tommy Lee Jones perheineen antoi ytimekkään lausunnon Victoria Jonesin kuolemaan liittyen.
Näyttelijä Victoria Jonesin perhe on antanut lausunnon tämän kuolemaan liittyen. Hollywood-tähti Tommy Lee Jonesin Victoria-tytär löydettiin kuolleena kalifornialaisen hotellin käytävältä uudenvuodenpäivänä.
– Arvostamme kaikkia ystävällisiä sanoja, ajatuksia ja rukouksia. Pyydämme, että kunnioitatte yksityisyyttämme tänä vaikeana aikana. Kiitos, lausunnossa sanotaan The Guardianin mukaan.
Hotellivieras löysi Victorian tajuttomana Fairmont San Francisco -hotellin käytävältä. Paikalle hälytettiin viranomaisapua, ja Victoria julistettiin kuolleeksi tapahtumapaikalla.
TMZ:n haltuunsa saaman äänitallenteen mukaan viranomaiset saivat hälytyksen yliannostuksesta ja värimuutoksesta, syanoosista. Viranomaiset eivät ole julkistaneet Victorian kuolinsyytä, eikä poliisi epäile tapauksessa rikosta.