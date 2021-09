Uutta tietoa Niuvanniemestä karanneen naisen rikoksista: poltti kaverinsa auton, murtautui peruukki päässä asuntoon ja tappoi miehen kidutustyylisesti

Tahdosta riippumattomaan hoitoon määrätty 27-vuotias nainen on tappaja ja taparikollinen, jolle on kertynyt pitkä rikosrekisteri ainakin Itä-Uudenmaan alueelta. Hän on muun muassa harhauttanut poliiseja, kulkenut kääntöveitsi mukanaan ja murtautunut ikkunan kautta asuntoon.