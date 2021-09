Tämä kaikki Niuvanniemen sairaalakarkurista tiedetään nyt – IL: Nainen on 27-vuotias tappaja Keravalta

– Henkilöä etsitään riittävällä resurssilla, aika lailla maanlaajuisesti. Tieto karkaamisesta on välitetty laajasti kaikkiin poliisin johto- ja tilannekeskuksiin. Hänet on etsintäkuulutettu. Tavattaessa siis ainakin pitäisi olla tiedossa, kenestä on kyse, sanoo komisario Sami Joutjärvi Itä-Suomen poliisista MTV:lle.