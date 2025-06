Nämä ovat kolme keskeistä kysymystä kadonneen suurperheen tapauksessa

Kadonneen Karfin suurperheen tapaus on ihmetyttänyt monia. MTV Uutisten rikostoimituksen päällikkö listaa katoamistapaukseen liittyvät avoimet kysymykset.

Poliisi kertoi eilen kaipaavansa vihjeitä seitsemänlapsisesta perheestä, joka on ollut kateissa yli vuoden. Vanhempia epäillään omien seitsemän lapsensa omavaltaisesta huostaanotosta. Vanhemmat hakivat luvatta omat lapsensa näiden sijoituspaikasta pakettiautolla.

Karfin perheestä on tehty kansainvälinen etsintäkuulutus.

Tapaus on kummastuttanut suomalaisia. MTV Uutisten rikostoimituksen päällikkö Tiia Palmén kertoo, mitkä kysymykset ovat avoinna tässä erikoisessa katoamistapauksessa.

Onko kyseessä täysin ainutlaatuinen tapaus Suomessa?

– Kyllä. Nyt voi todellakin sanoa, että kyse on täysin ainutlaatuisesta ja poikkeuksellisesta tapauksesta. Yksittäisen ihmisenkin on vaikea kadota tai elää täysin jälkiä jättämättä, puhumattakaan kymmenhenkisestä suurperheestä.

Lisäksi tapauksessa on todella harvinaista se, että poliisi julkaisi paitsi vanhempien kuvat, mutta myös nimet. Tätä poliisi ei tee juuri koskaan.

Ihmisistä jää väkisinkin jälkiä rahankäytöstä, liikkumisesta, kännyköistä, mutta heistä ei ole jäänyt mitään jälkiä. Miten se on mahdollista?

– Tämä on äärimmäisen harvinaista ja erikoista, ja se herättää paljon kysymyksiä.

Kyseeseen tulee varmastikin kolme eri vaihtoehtoa. Joko heillä on auttajia, jotka piilottelevat heitä, he ovat riittävän kaukana ulkomailla tai sitten koko perhe on menehtynyt. Toisaalta kuolleetkin löytyvät ja kun kyse on näin monesta hengestä, olisi vaikea uskoa, että kymmenen kuollutta pysyisi kadoksissa näin pitkään.

Jos he olisivat ulkomailla, muista Pohjoismaista ja EU-maistakin tulee paljon tietoa Suomeen eikä katoaminen ole helppoa näissäkään maissa. On äärimmäisen vaikeaa elää niin, ettei ihmisestä jää mitään jälkiä. Eikä näillä vanhemmilla ole toisaalta passejakaan hankittuna ainakaan kaikille näistä lapsista, joten heidän on vaikea liikkua ulkomaillakaan.

Todennäköisin vaihtoehto on, että heillä on piilottelijoita. Tällä perheellä oli kuitenkin tuttavia ja ystäviä, ja on täysin mahdollista, että tästä laajasta tuttavapiiristä joku tai jotkut suojelevat tätä perhettä.

Hehän eivät voi käydä edes kaupassa, tai jos käyvät, he joutuvat maksamaan aina käteisellä eivätkä he voi nostaa rahaa pankkitililtä. Kymmenhenkinen perhe tarvitsee paljon ruokaa, eli pelkästään jo näin suuren perheen elättäminen vaatii aika paljon resursseja ja rahaa.

Mitä rikosta tässä jutussa epäillään? Tässä on mukana tiettävästi kahdeksan lasta tai nuorta?

– Tällä hetkellä vanhempia epäillään omavaltaisesta huostaanotosta. Jos lapset on viety ulkomaille, on rikosnimike lapsikaappaus.

Lisäksi tapauksessa voi täyttyä myös muita rikosnimikkeitä.

Lasten liikkumista voidaan rajoittaa ja ainakin lastensuojelulliset toimenpiteet tulevat kyseeseen, jos vanhemmat eristävät lapsiaan.

Suomessa lapset eivät putoa kartalta. Yleensä lapsen tilanteeseen voidaan puuttua, jos lapsi ei tule kouluun tai varhaiskasvatukseen.

Perheen äiti oli raskaana, kun he katosivat. Nyt tämän lapsen on täytynyt syntyä, mutta hän on käytännössä paperiton. Tätä nuorinta lasta ei ole voitu rekisteröidä väestörekisteriin, hänellä ei ole nimeä eikä henkilötunnusta eikä hän siten ole sosiaaliturvan piirissä. Siinä vähintään laiminlyödään lapsen hoitoa ja huolenpitoa, koska tätä lasta ei ole tavallaan edes olemassa.

Lapsiin kohdistuva väkivalta on yleisesti ottaen hyvin monimuotoista. Yksi väkivallan muoto on lapsen perustarpeiden laiminlyönti. Sitä on esimerkiksi se, jos lasta ei viedä vaikkapa lääkäriin.

Myös oppivelvollisuuden laiminlyönnistä voi huoltaja saada sakkoja.