Kaksoissurmaaja viilteli uhria tuntien ajan ja iski väliin tulleen miehen kuoliaaksi – naapurin neuvokkuus pelasti seuraavan uhrin

Oikeuden mukaan Viitasaaren kaksoissurmaajan teko osoitti sitkeää surmaamispyrkimystä.

Vuonna 2009 tapahtuneesta Viitasaaren kaksoissurmasta elinkautiseen vankeuteen tuomittu mies ei pääse vapaaksi, vaikka on istunut vankilassa jo lähes 16 vuotta.

Helsingin hovioikeus hylkäsi Timo Tapio Pesosen, 42, ehdonalaisanomuksen, eikä Rikosseuraamuslaitoskaan puoltanut hänen vapauttamistaan.

Hovioikeuden mukaan tosin oli olemassa vapauttamista puoltavia seikkoja: Pesonen on osallistunut vankilan tarjoamaan kuntouttavaan toimintaan, hänen rangaistusajan suunnitelmansa on edistynyt ja poistumisluvat ovat sujuneet pääosin lupaehtoja noudattaen. Lisäksi Pesosen hyvänä kuvautuva hoitomotivaatio ja viimeaikainen pääsääntöisesti asiallinen käyttäytyminen osoittavat positiivista kehitystä, joka tosin on vielä varsin tuoretta.

Oikeus piti myös selvänä, ettei Pesosen vapautuessa ole ilmeistä vaaraa siitä, että hän syyllistyi uuteen toisen henkeä, terveyttä tai vapautta törkeästi loukkaavaan rikokseen.

Toisaalta oikeus totesi, että Pesonen on ollut lähes koko vankeusajan sijoitettuna suljettuun laitokseen ja hänen poistumislupansa ovat olleet kestoltaan varsin lyhyitä. Pesosen sopeutumisesta avoimempiin olosuhteisiin ei siten ole tässä vaiheessa saatavilla tietoa.

Jossain määrin vapauttamista vastaan puhui myös Pesoselle vankeusaikana määrätyt kurinpitorangaistukset ja syyllistyminen huumausainerikokseen vankeusaikana.

Kaikkia vapauttamisharkinnassa vaikuttavia seikkoja kokonaisuutena punnitessaan hovioikeus katsoo, ettei edellytyksiä Pesosen päästämiselle ehdonalaiseen vapauteen ole tässä vaiheessa, eikä vapauttamispäiväksi voida määrätä myöskään myöhempää ajankohtaa.

Tavallista pidempi tuomio – poikkeuksellisen raaka teko

Koska Pesosen rikokset olivat erityisen järkyttäviä, hovioikeus katsoi, että Pesosen on suoritettava rikoksistaan rangaistusta selvästi yli keskimääräisen vankilassaoloajan. Hän on suorittanut elinkautista rangaistustaan noin 15 vuotta 10 kuukautta, kun taas elinkautisvankien keskimääräisen vankilassaoloajan on hetkellä 14 vuotta 10 kuukautta.

Rikokset, joista Pesonen sai tuomionsa, tapahtuivat Viitasaarella heinäkuussa 2009. Keski-Suomen käräjäoikeus katsoi hänen syyllistyneen murhaan, tappoon, tapon yrityksekseen, pahoinpitelyyn, virkamiehen väkivaltaiseen vastustamiseen ja neljään laittomaan uhkaukseen.

Rikosten uhriksi joutui kaksi Pesosen tuttavaa, tämän naisystävä, sekä joukko sivullisia ja poliiseja.

Tapahtumat saivat alkunsa paria päivää sen jälkeen, kun tuolloin 26-vuotias Pesonen oli vapautunut vankilasta aiemmista rikoksistaan. Pesosella oli runsas rikostausta: hän oli syyllistynyt väkivaltarikoksiin sekä omaisuus- ja liikennerikoksiin. Hän oli tehnyt molemmille puukotuksessa kuolleille väkivaltaa aiemminkin.

Kaksoissurma tapahtui Pesosen naisystävän asunnolla. Hän aloitti lyömällä vuonna 1982 syntynyttä tuttavaansa hedelmäveitsellä pään seudulle. Tämän jälkeen hän viilteli ja iski uhria lukuisia kertoja eri puolille päähän, kaulaan ja kehoon käyttäen kolmea eri veistä. Teot kestivät pari tuntia. Niiden aikana uhri aneli useaan otteeseen miestä lopettamaan tai soittamaan ambulanssin, tuloksetta. Mies myös soitti äidilleen, joka kuuli Pesosen tekemän väkivallan. Lopuksi Pesonen viilsi miehen kurkun auki.

Asunnossa samaan aikaan olleet vuonna1959 syntynyt lestijärveläismies ja Pesosen naisystävä yrittivät puolustaa uhria, mutta hieman myöhemmin Pesonen puukotti myös lestijärveläisen hengiltä lyömällä tätä kolmesti rintakehään ja viiltämällä kahdesti päähän. Myös naisystävä sai osakseen iskuja veitsestä ja nyrkistä, kun Pesonen yritti estää tätä poistumasta asunnosta.

Verinen vaellus vei hotelliin

Naisystävän pahoinpitelyn jälkeen Pesonen meni kerrostalon rappukäytävään ja hyökkäsi yli 60-vuotiaan naisen kimppuun tämän asunnon ovella.

Naapuri pelastui toisen naapurin ripeän toiminnan ansiosta. Ylemmässä asunut mies näki ovisilmästä, kuinka veriseen t-paitaan, verkkarihousuihin ja mustiin sukkiin pukeutunut mies liikkui rappukäytävässä 30-senttisen leipäveitsen kanssa.

Sitten mies kuuli alemmassa kerroksessa asuneen naapurin rouvan avunhuudot. Hän riensi naisen avuksi. Mies kertoi kesäkuussa 2007 Iltalehdelle, että Pesonen uhkasi häntä sanoen: "Tule likemmäs niin puukotan sinutkin".

Tässä vaiheessa mies oli iskenyt yli 60-vuotiasta rouvaa kahdesti veitsellä: käteen ja rintaan.

Kun naapuri saapui paikalle, Pesonen kiinnitti tähän sen verran huomiota, että rouva pääsi tyrkkäämään Pesosta, joka kaatui lattialle. Naapurin mies ja rouva lähtivät pakenemaan juoksujalkaa miehen asuntoon, jonka oven tämä oli jättänyt onneksi auki. Siellä mies yritti tyrehdyttää rouvan verenvuoroa tekemällä lakanasta siteen.

Pesonen taas pakeni paikalta talon kellarikerroksen kautta tien toisella puolella sijaitsevaan Pihkuri-hotelliin. Mies piilotteli verisiä käsiään ja puukkoa selkänsä takana ja pyysi hotellin baarin tarjoilijaa tilaamaan taksin. Tarjoilija huomasi, että mies oli yltä päältä veressä. Henkilökunta kysyi mieheltä, oliko tällä jokin hätänä.

Siitä Pesonen kimpaantui niin, että ryhtyi uhkailemaan henkilökuntaa tappamisella. Pesonen vaati henkilökunnalta myös tupakkaa ja sitä saatuaan marssi ulos hotellin portaille polttamaan.

Poliisin saavuttua Pesonen uhkaili tappavansa heidät ja heidän perheensä viimeistään, kun pääsee vankilasta. Poliisi mursi Pesosen vastarinnan ampumalla tätä etälamauttimella.

Tapauksen tiimoilta myös hätäkeskuksen ja poliisin toiminta nousi julkiseen keskusteluun. Kuollut 26-vuotias mies oli soittanut äidilleen Pesosen pahoinpidellessä häntä, jolloin äiti soitti hätäkeskukseen. Poliisi tuli paikalle vasta kaksi tuntia myöhemmin. Varsinais-Suomen syyttäjänvirasto ei kuitenkaan nähnyt poliisin toiminnassa moitittavaa.