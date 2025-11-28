Teräaseella varustautunut mies tarttui rinnuksista, huusi ja takaa-ajoi Raumalla.

Raumalla keskiviikkoaamuna mies yritti käydä toisen miehen kimppuun, epäilee Lounais-Suomen poliisi.

Poliisin tietojen mukaan nelikymppinen mies otti kiinni toisen miehen rinnuksista ja huusi tälle. Välikohtaus tapahtui Vähämaanpuiston ja Kanavakadun risteyksessä.

Paikalle osui kolmas, sivullinen mies, johon nelikymppinen sitten kohdisti aggressiotaan huutamalla uhkauksia. Lopulta aggressiivisesti käyttäytynyt mies lähti juoksemaan takaa sivullista. Takaa-ajettu soitti hätäkeskukseen kello 7.24.

Takaa-ajo jatkui polisiin tietojen mukaan useita minuutteja ja päättyi Sinisaaren alueella, missä poliisipartio tavoitti epäillyn takaa-ajajan. Epäillyltä löytyi teräase ja hänet toimitettiin poliisiasemalle.

Tapahtumia tutkitaan epäiltynä törkeän pahoinpitelyn yrityksenä.

Poliisi pyytää tietoja ja mahdollisia havaintoja asiaan liittyen. Erityisesti poliisi pyytää yhteydenottoa Vähämaanpuiston ja Kanavakadun risteyksessä olleelta mieheltä, jonka rinnuksista epäilty oli ottanut kiinni.

Asiaan liittyvät mahdolliset havainnot ja vihjeet pyydetään toimittamaan joko sähköpostitse vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi tai WhatsApp-viestillä 050 411 7655.