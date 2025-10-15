Pankin edustajana esiintynyt rikollinen vei naiselta 24 000 euroa. Uhrilta haettiin kotoa tämän matkapuhelin sekä pankkikortti.

Pieksämäellä asuva 40-luvulla syntynyt nainen oli saanut alkuviikosta puhelun Osuuspankin turvahenkilöksi esittäytyneeltä henkilöltä.

Soittaja oli kertonut, että naisen pankkitilille oli yritetty murtautua ja ohjeisti naista antamaan puhelimessa verkkopankkitunnukset, jotta tillille murtautuminen voidaan estää.

Nainen oli antanut pankkitunnuksensa soittajalle, minkä jälkeen pankin turvahenkilönä esiintynyt rikollinen oli sanonut, että naisen puhelin tullaan noutamaan hänen kotoaan hetken kuluttua, koska puhelimessa on virus, joka täytyy poistaa heidän toimesta.

Rikollinen saapui naisen kotiin ja otti mukaansa uhrin matkapuhelimen sekä pankkikortin.

Tämän jälkeen naisen pankkitileiltä oli viety yhteensä 24 000 euroa seitsemällä luvattomalla tilisiiroilla.

Poliisi muistuttaa, että omia verkkopankkitunnuksia ei tule antaa kenellekään puhelimessa, sähköpostilla, tekstiviestillä tai keskustelualustoilla.

– Jos joku kyselee verkkopankkitunnuksia pankin tai viranomaisen nimissä edellä mainituilla tavoilla, on kyse huijauksesta. Poliisi muistuttaa myös siitä, että pankin edustajat eivät tule kotoa hakemaan asiakkaan pankkikortteja tai puhelimia eli jos joku tällaista yrittää, on kyseessä huijaus, poliisi kirjoittaa tiedotteessa.

Poliisi tutkii tapausta törkeänä petoksena. Vastaavaa on tapahtunut poliisin mukaan myös muualla Suomessa.