Väärennettyyn suklaaseen liittyvän rikosvyyhden esitutkintamateriaali siirtyy syyttäjälle syyteharkintaan rikosnimikkeillä törkeä kavallus, petos, teollisoikeusrikos, terveysrikos ja markkinointirikos.

Pohjanmaan poliisilaitos on saanut päätökseen esitutkinnan rikoskokonaisuudessa, jossa pohjalaisen makeisalanyrittäjän epäillään välittäneen ja myyneen väärennettyä suklaata, sekä käyttäneen luvatta toisen yrityksen tuotemerkkiä suklaan valmistuksessa ja markkinoinnissa loppuvuonna 2024. Lisäksi epäillään, että suklaalevyjen tuoteselosteissa on esitetty kuluttajaa harhaanjohtavia tietoja.

Mikäli syyttäjä päättää nostaa teollisoikeusrikosta koskevan syytteen, asia käsitellään toimivaltaisen tuomioistuimen määräyksen mukaisesti Helsingin käräjäoikeudessa.

Lisäepäilyt useista petoksista

Samaa yrittäjää epäillään lisäksi kuudestatoista törkeästä petoksesta tai petoksesta. Epäilyjen mukaan hän olisi myynyt liiketoimintaansa useaan otteeseen eri yrityksille ja yksityishenkilöille vuoden 2025 aikana.