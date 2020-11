Helsingin ja Uudenmaan alue on siirtymässä koronan leviämisvaiheeseen – Krista Kiuru MTV Uutisille: "Toivon, että ryhdytään toimiin, kun toimia on vielä tehtävissä"

Koronatartuntojen määrä on kasvanut HUS-alueella rajusti. Alue on siirtymässä leviämisvaiheeseen.

Koronaviruksen ilmaantuvuusluku on viimeisen kahden viikon ajalta HUS-alueelta 108,8 per 100 000 asukasta.

Testituloksista noin kolme prosenttia on ollut viime aikoina positiivisia, kun leviämisvaiheen tunnusmerkeissä rajana on kahden prosentin osuus.

Osassa kunnista myös tartuntaketjujen jäljityksessä on merkittäviä vaikeuksia.

HUS:n alueellinen koordinaatioryhmä kokoontuu huomenna. Lehtonen sanoo pitävänsä todennäköisenä, että luvassa on päätös leviämisvaiheesta alueella.

"Toivon, että ryhdytään toimiin, kun toimia on vielä tehtävissä"

– Toivon todella, että Uudellamaalla otetaan tämä tilanne vakavasti ja siltä osin ryhdytään toimiin, kun toimia on vielä tehtävissä, Kiuru sanoo.

Kiuru ei ota kantaa, minkälaisia koronatoimia HUS-alueella tulisi nyt tehdä. Vastuu on alueellisilla toimijoilla.

Ministerin mukaan koko Suomea ajatellen on ratkaisevaa, miten Uudellamaalla nyt onnistutaan.

– Ihmisten on myös Uudellamaalla otettava vakavasti tarttuvan taudin uhka, ja siltä osin toimia on tehtävä nyt, jotta Suomi kokonaisuudessaan selviää näiden kohoavien riskien kanssa.

Mitä suosituksia voisi olla luvassa?

MTV Uutisten tiedot: Rajavalvonta jatkuu toistaiseksi

MTV Uutisten tietojen mukaan hallitus on päässyt eilen illalla sopuun siitä, mitä matkustusrajoituksille tehdään ensi viikon alusta lähtien.

Tämänhetkisen Schengen-alueiden rajavalvonnan on päätetty jatkuvan Suomen rajoilla siihen asti, kunnes testaamiseen ja karanteeneihin perustuva uusi malli saadaan valmiiksi.

Kiistelyn kohteena on ollut pitkään se, minkälaisilla testeillä ja karanteeneilla Suomeen voisi talven aikana saapua. Tähän niin sanottuun testaa ja tule -malliin liittyvä lakimuutos on parhaillaan lausuntokierroksella, mutta esimerkiksi keskusta on sanonut, ettei hyväksy ehdotettua mallia.