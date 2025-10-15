Helsingin yliopiston ja Wihurin tutkimuslaitoksen tutkijat ovat julkaisseet vertaisarvioidun tutkimusartikkelin, jonka mukaan kalaöljyn keskeinen rasvahappo EPA voi parantaa sydänterveyteen liittyviä arvoja myös täysin terveillä ihmisillä.

Tutkimuksessa terveet vapaaehtoiset saivat runsaasti kalaöljyn vaikuttavaa ainetta EPA:ta ja heidän veriarvojaan seurattiin useiden viikkojen ajan.

Tulokset osoittivat, että veren EPA-pitoisuudet nousivat, mikä paransi useilla osallistujilla verirasvoihin liittyviä arvoja, jotka heijastavat sydänterveyttä.

– Terveilläkin ihmisillä veren rasva-arvot ja kolesteroli alenivat. Näyttää siltä, että EPA tehostaa rasva-aineenvaihduntaa, kertoo väitöskirjatutkija Lauri Äikäs Wihurin tutkimuslaitokselta Viiden jälkeen -ohjelmassa.

EPA on lyhenne sanasta eikosapentaeenihappo. Se on tärkeä omega-3-rasvahappo, jota saadaan erityisesti rasvaisesta kalasta.

EPA tukee sydämen terveyttä alentamalla veren triglyseridipitoisuuksia ja vähentämällä elimistön matala-asteista tulehdusta. Sitä on tutkittu myös aivojen ja maksan toiminnan sekä mielialan ja painonhallinnan yhteydessä.

Tutkimuksessa havaittiin, että EPA vähensi kolesterolin kertymistä valtimoiden seinämiin, eli prosessia, joka liittyy sydän- ja verisuonitautien syntyyn.

– Kehitimme menetelmän, jolla voidaan arvioida kolesterolin tarttumista valtimon seinämään, ja se väheni EPAn syönnin myötä, Äikäs kertoo.

Vaikutukset eivät olleet kaikilla samanlaisia

– Ne, jotka saavat ravinnostaan vähemmän kalaa ja omega-3-rasvahappoja, näyttävät hyötyvän eniten. Jos lähtötasolla EPAa on veressä vähän, muutos on voimakkaampi, Äikäs selventää.

Tutkijat havaitsivat myös, että vaikutukset ovat lyhytkestoisia: EPA-tasot ja hyödyt häviävät nopeasti, kun käyttö lopetetaan.

– Kun käytön lopettaa, elimistö palaa lähtötasolle jo noin viikossa. Toisaalta vaikutukset palaavat nopeasti, kun käytön aloittaa uudelleen, Äikäs sanoo.

EPAa voi saada kalasta, kalaöljystä tai lisäravinteista, eikä lähteellä ole suurta merkitystä.

– Jos kalaa ei tule syötyä säännöllisesti, lisäravinne voi olla hyvä tapa täydentää ruokavaliota, Äikäs toteaa.

Hän kuitenkin muistuttaa, ettei kalaöljy ole ihmelääke, eikä sen liikakäyttö ole järkevää.

– Jos EPAa saa liikaa, ylimäärä menee energiaksi. Lisäksi se ohentaa verta, joten verenohennuslääkkeiden kanssa sitä on syytä käyttää varoen, Äikäs muistuttaa.

Tutkimusartikkeli on julkaistu JCI Insight -tiedejulkaisussa ja sen toteuttivat Helsingin yliopisto ja Wihurin tutkimuslaitos yhteistyössä.