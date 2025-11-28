Hautapaikasta ja hautauspalveluista joutuu ensi vuonna maksamaan huomattavasti enemmän kuin tänä vuonna.

Valtio leikkasi tänä vuonna vajaalla 20 miljoonalla eurolla kirkon lakisääteisiä tehtäviä varten saamaa rahoitusta. Ensi vuonna on luvassa vielä vajaan kymmenen miljoonan euron leikkaus. Tämän myötä moni seurakunta nostaa hautausmaksuja tai ainakin harkitsee asiaa.

Hautauskuluja on päätetty jo nostaa muun muassa Sastamalan seurakunnassa. Seurakunnan talousjohtaja Elisa Niemisen mukaan erityisen paljon nousee uurnahautauksen hinta.

– Meillä suurimmat hinnankorotukset on tehty haudan lunastusmaksuihin – arkku- ja uurnahautojen lunastusmaksut on käytännössä kaksinkertaistettu. Uurnahaudat ovat olleet aiemmin hyvinkin edullisia, mutta niissä hinnankorotukset ovat olleet jopa kolminkertaisia, Elisa Nieminen sanoo.

Nieminen kertoo myös, että hautauskulut ovat kaikille samat riippumatta siitä, kuuluuko henkilö seurakuntaan.

– Maksuperusteiden tulee olla kaikille yhtäläiset, joten ei ole oikeudenmukaista, että seurakunnan jäsenet maksavat hautauksen kustannuksia myös seurakuntaan kuulumattomien osalta, Nieminen sanoo.

Suomen evankelisluterilainen kirkko kertoo nettisivuillaan, että valtionrahoituksen leikkaus vaikuttaa ennen kaikkea hautaustoimeen, sillä se on suurin kirkon lakisääteisistä tehtävistä. Hautaustoimella tarkoitetaan hautausmaiden ylläpitoa, hautaamiseen liittyviä palveluja, vainajien säilytystä ja krematoriotoimintaa. Hautaan siunaaminen ei kuulu tähän kokonaisuuteen.

Katso koko ohjelma MTV Katsomosta

Video alla: Näin Sastamalan seurakunta nostaa hautausmaksuja

2:11