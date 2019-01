Uusi tekstiviestihuijaus leviää Suomessa – pilkkahintaan myytävä puhelin paljastui tilausansaksi

– Sinut on mainittu tässä kuvassa, vieraasta numerosta tuleva tekstiviesti varoittaa. Viestissä on linkki, jonka takaa kuvan väitetään löytyvän.

Viestin lähettäjä ei ole ystävällinen varoittaja, vaan Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tietoturva-asiantuntija Juha Tretjakov kertoo, että linkin on todennäköisesti tarkoitus johtaa tilausansaan.

– Todellisuudessa kyseessä on arvonta, jossa henkilö sitoutuu kalliiseen kuukausittain veloitettavaan kestotilaukseen, Tretjakov kertoo.

Tretjakovin mukaan Kyberturvallisuuskeskukseen on tullut viime viikkoina vajaa parikymmentä yhteydenottoa vastaavista viesteistä.

Tekstiviestihuijaukset yleistymässä

Tilausansat eivät itsessään ole uusi ilmiö, mutta Tretjakovin mukaan juuri tekstiviestihuijaukset ovat yleistyneet. Yhä useammalla on roskapostisuodatin sähköpostissaan, joten huijaukset ovat alkaneet siirtyä sähköposteista tekstiviesteihin.

Tretjakov muistuttaa, ettei epäilyttävää linkkiä kannata avata, vaikka viesti tulisi tutulta vastaanottajalta. Niin sähköpostin kuin tekstiviestin lähettäjän tiedot on helppo väärentää.

Tretjakov painottaa, että verkkosivun oikea osoite on syytä varmistaa aina toiseen kertaan, kun on syöttämässä maksukorttitietoja, henkilötietoja, tunnuksia tai salasanoja. Varuillaan on oltava varsinkin sähköpostissa, tekstiviestissä tai some-viestissä tullutta linkkiä seuratessa.