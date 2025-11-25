Ranskassa tapahtuneella konjakkivarkaudella on vaikutuksia myös Suomen markkinoille.

Ranskan Cognacissa on varastettu yli 12 000 pulloa konjakkia kuljetuspetoksen yhteydessä, uutisoi muun muassa ranskalaismedia Ici.

Varkauden kohteena olivat konjakkitalot Hardy ja Peyrat. Vahingon arvon on arvioitu olevan noin 130 000 euroa.

Rekkakuljettajan onnistui noutaa yhteensä noin kahdenkymmenen lavallisen verran konjakkipulloja esiintymällä belgialaisen sopimuskuljetusliikkeen alihankkijana.

Kuljettajan kerrotaan käyttäneen luvatta oikean alihankkijan nimeä ja yhteystietoja, ja hänelle luovutettiin tavaraa kahdesta eri konjakkitalosta torstaina 20. marraskuuta.

Kolmas konjakkitalo puolestaan koki tilanteen epäilyttävänä ja kieltäytyi luovuttamasta kuljettajalle lavoja.

Cognacin kansallinen poliisi tutkii tapausta yhdessä syyttäjänviraston kanssa. Videovalvontamateriaalin toivotaan olevan avuksi varkaan ja varastettujen pullojen jäljittämisessä.