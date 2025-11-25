Hämeenlinnassa kesällä tapahtuneiden väkivalta- ja seksuaalirikosten esitutkinnat siirtyvät syyteharkintaan.
Hämeen poliisi kertoo saaneensa valmiiksi esitutkinnat Hämeenlinnassa kesällä 2025 tapahtuneista väkivalta- ja seksuaalirikoksista, jotka ovat kohdistuneet alaikäisiin.
Poliisin tietoon tuli kesällä 2025, että Iittalassa oli omakotitalo, joka toimi mahdollisesti majapaikkana erityisesti nuorille, jotka olivat sijoituspaikastaan karanneita niin sanottuja hatkanuoria.
Omakotitaloa hallinnoineen 33-miehen epäillään majoittamisen lisäksi tarjonneen nuorille mahdollisesti erilaisia päihteitä.
Käräjäoikeus vangitsi 2. syyskuuta iittalalaisen miehen epäiltynä erilaisista lapsiin kohdistuneista seksuaalisista teoista.
Poliisin mukaan valmistuneet esitutkinnat liittyvät neljään asianomistajaan, jotka ovat rikoksen tapatuma-aikaan olleet alle 16-vuotiaita.
Tutkitut rikosepäilyt ovat siirtyneet syyteharkintaan Itä-Suomen syyttäjänvirastoon.
Miehen epäillään myös syyllistyneen ihmiskauppaan, törkeään huumausainerikokseen, lasta seksuaalisesti esittävän kuvan levittämiseen, sekä pahoinpitelyyn.