Frisbeegolfin kotimaisen kärkikiertueen medianäkyvyys nousee tänä vuonna täysin uudella tasolle, kun päätapahtumien avoimen ja naisten luokkien finaalikierroksista nähdään jälkilähetykset yksinoikeudella MTV Katsomossa.

Kiertueen päätapahtumien finaalikierroksilta julkaistaan kaksi noin yhden tunnin ja 20 minuutin mittaista jälkilähetystä. Ensimmäisessä niistä seurataan avoimen luokan neljän kärkipelaajan kaikki finaalikierroksen tapahtumat heitto heitolta. Toisessa jälkilähetyksessä nähdään vastaavasti naisten viimeisen kierroksen tapahtumat heitto kerrallaan.

– Tämä yhteistyö on historiallisesti merkittävä jopa koko maailman mittakaavassa, sillä koskaan aiemmin frisbeegolf ei ole saanut näin paljon lähetysaikaa kaupallisella tv-kanavalla, NBDG:n tapahtumapäällikkö ja Pro Tourin kiertuemanageri Ville Helenius kommentoi tiedotteessa.

Kiertueen jokaisesta viidestä päätapahtumasta tehdään myös erillinen kooste MTV Sub -kanavalle.

Vuonna 2026 frisbeegolfin kotimaisen kärkikiertueen, SFL Powergrip Pro Tourin, viisi päätapahtumaa pelataan seuraavissa ajankohdissa: