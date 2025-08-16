Tuttu nimi kiinni frisbeegolfin SM-kullassa – teinisensaatio Iida Lehtomäki kärkiryhmässä

Tampereen Frisbeeseuran Eveliina Salonen on kiinni kuudennessa Suomen-mestaruudessaan, kun kolme kierrosta neljästä on pelattu Heinolassa.

Salonen on heittänyt yhteensä 196 heittoa (2 alle parin) ja johtaa Riihimäen Frisbeegolfin Silva Saarista (+1) kolmella heitolla.

Fore Turun Jenni Karppinen (+4) pitää hieman yllättäen kolmatta sijaa, joskin hän on pelannut aiempinakin vuosina erinomaisesti Kippasuon ammattilaisradalla.

Rata on haastava yhdistelmä "Kippiksen" kahdesta radasta, joista vaikeampi arvostettiin maailman kolmanneksi parhaaksi tänä vuonna.

MM-kisojen teinisensaatio, Frisbeegolf Petäjäveden Iida Lehtomäki (+6) jakaa neljättä sijaa Rauman Frisbeen Henna Blomroosin (+4) kanssa.

Salonen, 25, on lajin ainoa suomalainen maailmanmestari ja major-voittaja, mutta toistaiseksi Anne Matilaiselta löytyy yksi SM-kulta enemmän. Se johtuu osittain siitä, että niin ikään viiden kullan Blomroos, 25, on osunut Salosen kanssa samaan aikaan huipulle.

Samanikäinen kaksikko on voittanut 11 edellisestä mestaruudesta kaikki paitsi yhden, kun Heidi Laine kukisti Salosen uusintaväylillä Lahdessa 2023.

Laine ei ole kilpaillut sitten huhtikuun, koska hän kävi toukokuussa polvileikkauksessa. Hän pyrkii palaamaan turnauksiin ensi kaudella.

Vaikka frisbeegolfin SM-kisojen palkinnot ovat maltilliset, pelaajat arvostavat tapahtumaa sen perinteiden vuoksi. Sekä naisten että avoimen sarjan voittaja kuittaa 1 526 euroa.