Silva Saarinen juhlii frisbeegolfin Suomen mestaruutta

Saarinen nousi SM-kultaan päätöskierroksen turvin.Lehtikuva
Julkaistu 17.08.2025 13:42

MTV URHEILU – STT

Silva Saarinen on voittanut ensimmäisen frisbeegolfin Suomen-mestaruutensa.

Riihimäen Frisbeegolfin nainen suoritti neljä kierrosta Heinolan Kippasuolla 262 heitolla (2 alle parin). Hän kukisti Tampereen Frisbeeseuran Eveliina Salosen (+2) neljän heiton erolla.

Frisbeegolf Petäjäveden 15-vuotias Iida Lehtomäki (+7) sijoittui kolmanneksi ja ansaitsi ensimmäisen aikuisten SM-mitalinsa. Kokenut Rauman Frisbeen Henna Blomroos (+8) jäi niukasti neljänneksi.

Saarinen, 21, on viimeiset pari kautta ollut Suomen toiseksi paras naispelaaja, joskaan ei ole kaukana Salosesta. Viisi voittoa DGPT-eliittikilpailuissa on enemmän kuin yhdelläkään toisella suomalaisella frisbeegolfaajalla, minkä lisäksi Saarisesta saatiin heinäkuussa Tallinnassa lajin toinen suomalainen arvovoittaja major-tasolla.

Heidi Laine onnistui kukistamaan Salosen uusintaväylillä toissa vuoden SM-kisoissa, mutta muuten 25-vuotiaat Salonen ja Blomroos olivat voittaneet tasan 11 edellisestä SM-kullasta kymmenen.

Salosen uskomattomasta tasaisuudesta kertoo, että hän on sijoittunut vähintään toiseksi vuodesta 2014 lähtien.

