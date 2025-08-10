Suomalaiskaksikko heitti hopeaa – tv-lähetyksellä Kiinassa yli 15 miljoonaa katsojaa

Eveliina Salonen
Eveliina Salonen arkistokuvassa Nokialta 30. heinäkuuta.Lehtikuva
Julkaistu 10.08.2025 12:43

MTV URHEILU – STT

Eveliina Salonen ja Nestori Tuhkanen sijoittuivat sunnuntaina frisbeegolfin parikilpailussa toiseksi Chengdun World Games -tapahtumassa. Yhdysvaltain Gannon Buhr ja Missy Gannon ottivat vaikeissa oloissa heitetyssä loppukilpailussa mestaruuden lukemin 6–1.

Ennakkosuosikkeina finaaliin lähteneet yhdysvaltalaiset karkasivat ensimmäisillä väylillä 4–0-johtoon. Tilanne kuitenkin tasoittui, kun taivaalta alkoi sataa vettä kaatamalla.

Yhdysvaltain kaksikko ratkaisi lopulta voiton kilpailun 15. väylällä.

Frisbeegolf palasi World Gamesin ohjelmaan 24 vuoden tauon jälkeen. Samalla lajin huiput esiintyivät ensi kertaa kiinalaisyleisölle.

Finaalia seurasi paikan päällä 2 500 katsojaa, vaikka olot vesisateessa olivat karmeat. Kiinan tv:n mukaan sen frisbeelähetys sai yli 15 miljoonaa katsojaa.

